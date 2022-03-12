Anadolu Aile Hekimliği Kongresi Kayseri’de düzenlendi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) üyesi il derneklerinin ortaklaşa düzenlediği Anadolu Aile Hekimliği Kongresi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Aile Hekimleri Derneği (KAHED) Başkanı Dr. Ümit Işıldak ve federasyona üye 28 ilin katılımı ile gerçekleşti.

Kongre Başkanı Dr. Ümit Işıldak programın açış konuşmasının ardından bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, pandeminin belini kıran aşı çalışmalarına aile hekimlerinin büyük katkı sağladığını belirterek, Kayseri’de aile hekimlerinin çalışma ortamlarının kalitesini artırmak için adına İl Sağlık Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Benli konuşmasında, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar aile hekimlerimizi daha iyi çalışma ortamına kavuşturmak ve halkımızın daha konforlu hizmet alabilmesini sağlamak için Kayseri’mizin çok değerli belediye başkanları ile işbirliği içerisinde ve kıymetli hayırseverlerimizin desteğiyle son 4 yılda 12 yeni aile sağlık merkezi hizmete alındı. 4 aile sağlığı merkezimiz de yenilendi. Bununla birlikte 9 aile sağlığı merkezinin planlaması devam etmektedir. Aynı zamanda sağlık müdürlüğü olarak aile sağlığı merkezlerinin de ihtiyaçlarını gidermek için gerekli çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İl olarak 2017 yılında 90 olan aile sağlığı merkezi sayısı 102’ye, 434 olan aile hekimliği birimi sayısı ise 469’a çıkmıştır. 2023 yılı için aile hekimliği birimini ilimizde 500 e çıkarmayı ve hekim başına düşen ortalama nüfusu 3000 in altına indirmeyi hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

"Aile hekimlerinin eğitimini önemsiyoruz"

Benli, "Bu vesileyle aylık olarak konusunun uzmanlarını aile hekimlerimiz ile dijital ortamda buluşturuyoruz. Bu güne kadar intihar, akılcı laboratuvar istemi ve kronik hastalık takibi gibi konularla başladığımız bilgilendirme toplantılarına bundan sonra da devam edilecektir. Bu toplantıların bir diğer önemi de basamaklar arası iletişimi artırmaktır. Doktorlarımızı "Başıma Ne Gelir" düşüncesinden kurtarmamız gerekir. Dün Ankara’da katıldığım ‘Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması’ Sempozyumunda Adalet Bakanımızın sorunlarımızı doğru gördüğünü ve gerekli çalışmaları başlatmış olduğunu müşahede ettim. Hekimlik mesleğini icra ederken karar aşamasında "başıma ne gelir" düşüncesinden doktorlarımızı kurtarmak gerekir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından başlayan kongrede, aile hekimliğinin genel değerlendirmesi ve mesleki tecrübe aktarımları yapılarak, aile hekimliğinin temeli olan, koruyucu sağlık hizmetlerini, akılcı ilaç kullanımı, sık görülen hastalıkları ve kronik hastalıklardaki son gelişmeleri, enfeksiyon hastalıkları, sağlık merkezlerinde acil müdahale durumlarında yapılması gerekenleri, aile hekimliğinde hukuksal sorunları, aile hekimliği uygulamasının son durumunu, ortaya çıkan sorunları ve çözüm önerilerini tartışıldı. Ayrıca kongrede “Organ Bağışı“ konusuna dikkat çekilerek, toplumda organ bağışı sayısının artması içinde farkındalık çalışması yürütüldü.