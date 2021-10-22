banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Facebook’tan telif hakkı kararı
Facebook’tan telif hakkı kararı
Dolarda yeni zirve: 9.66
Dolarda yeni zirve: 9.66

Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak’tan Özel Öğrencilere Özel Destek

Son Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımın Teknik Direktörü Osman Çakmak, kendisine sosyal medya hesabından ulaşan özel öğrencilerin isteğini geri çevirmedi. Zihinsel engelli öğrencilere imzalı milli formayı hediye eden Çakmak aynı zamanda tüm öğrencilere Kayserispor forması da hediye etti.

KAYSERİ 22.10.2021, 12:53
Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak’tan Özel Öğrencilere Özel Destek

Son Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımın Teknik Direktörü Osman Çakmak, kendisine sosyal medya hesabından ulaşan özel öğrencilerin isteğini geri çevirmedi. Zihinsel engelli öğrencilere imzalı milli formayı hediye eden Çakmak aynı zamanda tüm öğrencilere Kayserispor forması da hediye etti.

Kayseri’de özel bir eğitim rehabilitasyon merkezinde görevli sınıf öğretmeni Muhammed Melih Erkek’in başlattığı ’engelli öğrencileri topluma kazandırmak ve kazanırken mutlu etmek’ parolasıyla yola çıktığı proje her geçen gün büyüyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Muhammed Melih Erkek; “Biz engelli çocuklarımızı topluma kazandırmak için bir proje başlattık. Mutlu ederek mutlu oluyoruz dediğimiz bu proje ile hem özel çocuklarımız mutlu oluyor hem de mutluluğu paylaşarak biz de mutlu oluyoruz. Bildiğiniz gibi engelleri aşarak Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızın Teknik Direktörü Osman Çakmak hocamız engelliler için çok güzel bir örnek. İnsani yönünü de medyadan takip ettiğimiz kadarıyla biliyorduk. Kendisine sosyal medyadan ulaştık. Bize çok iyi yaklaşımda bulundu. Bize imzalı Milli Takımımızın Formasını gönderdiği gibi ’Özel çocuklarımız bizim için çok özeldir. ’Onlara Kayserispor forması da gönderelim’ dedi. Hocamız tüm öğrencilerimize Kayserispor forması gönderdi. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2