Amatörlerde test zorunluluğu kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından alınan karar gereğince korona virüsle mücadele kapsamında amatörlerde istenen test zorunluluğu kaldırıldı.

Bölgesel Amatör, yerel amatör, kadın ve gelişim ligleri müsabakalarının, TFF Sağlık Kurulunca aksi bildirilene kadar, aşılarını tamamlamamış futbolcu, teknik kadro ve idari personeli için HES Kodu sorgulaması sonucu risksiz olmaları koşulu ile oynanmasına karar verildi. Bu karar ile birlikte aşı kartı olmayan oyuncuların her maç öncesinde test olma zorunluluğu kalkmış oldu.

TFF Sağlık Kurulu ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer imzası ile illere gönderilen yazıda, “PCR testleri hususunda Sağlık Bakanlığımızla yapılan yoğun görüşmeler devam etmekte olup, Sağlık Kurulumuzca Amatör Lig Müsabakalarında Sağlık Tedbirleri şartlarına göre aşı yaptırmayan amatör kulüp futbolcu, teknik kadro ve personellerinin aşı yaptırması şiddetle önerilmektedir. Bölgesel Amatör, Yerel Amatör, Kadın ve Gelişim Ligleri müsabakalarının, Sağlık Kurulumuzca aksi bildirilene kadar, aşılarını tamamlamamış futbolcu, teknik kadro ve idari personeli için HES Kodu sorgulaması sonucu risksiz olmaları koşulu ile oynanmasına karar verilmiş” denildi.