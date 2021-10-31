Amatörde ilk maçı Necati Selçuk Şahin yönetti

Kayseri Süper Amatör Küme’de sezonun ilk maçını hakem Necati Selçuk Şahin yönetti.

Kayseri Süper Amatör Küme 2021-2022 futbol sezonu başladı. Sezonun ilk maçında Buğdaylıspor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaşırken bu maçı Kayseri’nin önemli hakemlerinden Necati Selçuk Şahin yönetti. Sümer Stadı’nda oynanan maçta Necati Selçuk Şahin’in yardımcılıklarını Osman Baruk ile Mehmet Koç yaptı.

Kayseri Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Dernek Başkanı olan Necati Selçuk Şahin müsabaka öncesinde yaptığı açıklamasında, "Yeni sezonun başlamasından ötürü mutluyuz. Uzun bir ara olmuştu. İnşallah kardeşçe, centilmence bir sezon yaşarız. Tüm takımlara ve hakem arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım sakatlıksız bir sezon geçiririz" dedi.