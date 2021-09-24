Amatörde aşı kartı ve PCR zorunluluğu olacak

2021-2022 Futbol sezonunda amatör liglerde uygulanacak olan esaslar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, "TFF tarafından yayınlanan uygulama esasları,5 oyuncu değişikliği uygulaması ve aşı kartı zorunluluğu ve PCR testi zorunlu gibi pek çok konuya düzenleme geldi" dedi.

Amatörlerin beklediği 2021-2022 Sezonu Amatör Liglerle ilgili sezon takvimi, gruplandırma, oyuncu değişikliği sayısı ve covid-19 salgın hastalığından dolayı müsabakalarla ilgili esaslar belirlendi. Sezon uygulaması ile ilgili olarak konuşan Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, “Bölgesel amatör Lig ve Süper Amatör Ligi birbirine yakın tarihlerde oynatmayı planlıyoruz. Birinci Küme ile ilgili tarih bu maçların başlamasıyla birlikte belli olacak” dedi Amatör maçlar ile ilgili Amatör İşler Kurulu bilgilendirmesi ve Covid-19 salgını nedeniyle uygulanacak tedbirlere ilişkin esaslar yayınlandığını, kulüpleri bekleyen sorumlulukların olduğunu ifade eden Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, “Oyuncu değişiklikleri, müsabaka planlaması, aşı takvimi ve PCR test durumları gibi konularda TFF tarafından yayınlanan uygulama esasları dahilinde amatör heyecanı yeniden başlatmayı arzu ediyoruz" dedi.

Müsabakalar için herkesin sorumluluğunu yerine getireceğini belirten Mehmet Yücel, "Kulüplerin ve ilgili kurulların görüş ve önerileri, sağlık kurullarının pandemi ile ilgili uygulamalarının müsabakalarda uygulama esasları TFF Amatör Kurul tarafından belirlenmiş olup tüm paydaşlarımız ile basın vasıtasıyla ulaştırıyoruz. Müsabakaların oynanması için tüm birimler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan futbolcular ve yöneticiler için aşı kartı koşulu, iki aşısını yaptırmayanlar için ise 48 saat öncesi PCR testi zorunluluğu geleceği belirtildi. Amatör maçlar ile ilgili taraftarın alınması noktasında da belirli mesafe ve kapasiteye göre tribünlere sporseverler alınabilecek. Bunun yanında yedek kulübesinde sporculara 1,5 metre mesafe getiriliyor.