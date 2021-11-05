Amatör’de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayseri Süper Amatör Küme’de 2021-2022 sezonu geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar ile başladı.

Süper Amatör Küme’de 2.hafta müsabakalarının tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

07 Kasım 2021 Pazar

Kocasinan Şimşekspor-Tomarza Belediyespor - Ramazan Haymana

Kocasinan Ülküspor-Özvatan Gençlikspor -Kemal Hattioğlu

Kayseri Gençlerbirliği - Buğdaylıspor - Ahmet Ulu

Ejder İş Makinaları Kayserigücü FK ile Kayseri Yolspor- Süha Adıyaman

Talas Anayurtspor-Hacılar Erciyesspor- Hüseyin Keğin

Başakpınar Belediyespor-OSB Atletikspor -Cemal Emre Gömeç

Esentepespor-Erciyes Esen Makinaspor- Hüseyin Otyakmaz

Sanayi Esnafspor-Amaratspor-Mehmet Altıparmak

Kasyeri Yavuzspor-Reşadiye Gençlikspor-Burak Altınel

Kayseri Şekerspor-Gültepespor - Mehmet Ekmekyermez