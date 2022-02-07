Amatör takımlar arasında kavga

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda oynanan Talas Anayurtspor-Gültepespor maçının devre arasında çıkan kavga güçlükle yatıştırıldı.

Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligde kalma yarışı veren Talas Anayurtspor ile Gültepespor arasında oynanan maçta siniler gerildi. Maçın ilk yarısında saha içinde yaşanan gerginlik ilk yarının son düdüğünün çalması ile birlikte dışarıya taştı. Soyunma odasına giden iki takım oyuncuları biranda kavgaya tutuştu. Soyunma odalarının önünde başlayan kavgada iki takım yöneticileri ve teknik ekipleri araya girdi. Sahada hazır bulunan emniyet güçlerinin de olaya müdahalesi ile kavga daha fazla büyümeden önlendi.

Kavga nedeniyle maçın ikinci yarısı 15 dakika geç başladı. İkinci yarı sorunsuz bir şekilde oynandı. Maç karşılıklı atılan goller ile 2-2 eşitlikle sonuçlandı.