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Altunspor Kulübünden 3 altın madalya

01-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak’ta yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Altun Spor Kulübü sporcuları toplamda 3 altın madalya kazandı.

KAYSERİ 08.07.2021, 15:17
Altunspor Kulübünden 3 altın madalya

01-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak’ta yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Altun Spor Kulübü sporcuları toplamda 3 altın madalya kazandı.

Altın madalyanın sahipleri Altar Sezer Şahin, Merve Kılıç, Selvican Çakmak ve antrenörleri Mehmet Altun, Şırnak dönüşünde İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptığı açıklamada “Sporcularımız elde ettiği bu sonuçlarla ekim ayında İtalya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olmaları bizleri çok gururlandırdı. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Madalya sevinçlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum” dedi.
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