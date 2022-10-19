Altun’dan ’havuz’ müjdesi

Bünyan’a birçok alanda katkı sağlayacak proje için gerçekleştirilen protokol sonrası açıklamada bulunan Özkan, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirterek, "Uzun süredir hayalini kurduğumuz, yoğun çaba ve uğraş verdiğimiz, 12 ay bay-bayan tüm hemşehrilerimize kesintisiz hizmet verecek Kapalı Yüzme havuzu projemizin protokolünü Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik ile imzaladık. Diğer projelerimizde olduğu gibi yapılan protokolün ardından Kapalı yüzme havuzu projemizi de en kısa sürede hayata geçirmek ve hizmete açmak için çalışmalara başlayacağız. Uzun uğraş ve çabalarımız sonucu hayata geçirdiğimiz, hemşehrilerimizin yaşam standardı ve kalitesini arttıracak, ilçemize değer katarak Bünyan’ımızı geleceğe taşıyacak birçok projede olduğu gibi bu projeyi de ilçemize kazandırmanın mutluluğu ile bizlere verdikleri büyük destek için AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanımız Mehmet Özhaseki’ye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve AK Parti İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu’na teşekkür ediyor, protokolünü tamamladığımız Bünyan Kapalı Yüzme Havuzu projemizin ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.