Altun: “Belediyemizin borcu yok”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, belediyenin borcu olmadığını, hatta İller Bankası’nda paralarının dahi olduğunu kaydederek, “Esnaf Bünyan Belediyesine mal vermek için sıraya giriyor” dedi. Ulaşım sıkıntısına da değinen Altun, “Ulaşım sorununu çözmek için bütün benliğimiz ile uğraşacağız” şeklinde konuştu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu konuşmasında, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bünyan Belediyesi’nin hiçbir borcu olmadığını kaydeden Altun, “Belediyeyi biraz borçlu devraldık ama gerek ticaretten gelmemiz nedeniyle gerekse en büyük özelliğimiz tasarruf yaparak, belediyenin bütün boşa harcamalarını kapatarak şuanda hiçbir borcumuz yok. Geçmiş dönemden kalan İller Bankasının borcunun dışında, zaten caride ilk sene bitirmiştik. Günlük cariye harcamalarda Bünyan Belediyesine mal vermek için sıraya giriyorlar. Bugün sanayi de, esnafta buna dahildir. Alışverişimizi de Bünyan’dan yapmaya gayret ediyoruz. Bizim belediye olarak herhangi bir borçlu durumumuz yok. Borcumuz sıfır. Hatta İller Bankasında paramız var. Burası bir hizmet yeri ama ticari de düşünmek lazım. Bunun için ayaktayız ve bunun için güven veriyoruz. Bizimde bu ticari havayı koklayarak hareket etmemiz lazım. Belediyenin kasasına 1 TL fazla girerse o 1 TL hizmet olarak dönecek ve vatandaşımızda memnun olacak. Bünyan Halıcık Şirketimizin de sıfır TL borcu var. Orada baya borç ödedik ama onu da kapattık. O eski otobüsleri de tertemiz ettik. O hale geldik ki, inşallah yakın bir zamanda halı ticareti yapacağız” şeklinde konuştu.

“Ulaşım sorununu çözmek için bütün benliğimiz ile uğraşacağız”

Ulaşım konusunda sıkıntıların olduğunu kaydeden Altun, “Arabalar küçük. Onu da Büyükşehir Belediyesi 30 adet sipariş vermiş. Oraya da el atacaklar. Memduh başkanımdan özel istirhamım. Biz 3-4 senedir bununla mücadele diyoruz. Küçük araçların büyümesi lazım. Günlük 2 bin 500 kişi Kayseri’ye gidip geliyor ama çok zor şartlarda yolculuk yapıyorlar. Ulaşım büyükşehire geçtikten sonra küçük araba alındı. Aslında yarım araba Bünyan’a daha uygun araba. Şimdi kameralar ile biraz daha iyileştirdiler ama ben halen yeterli olduğuna inanmıyorum. Memduh başkanımıza her fırsatta söylüyoruz. Bu belki her tarafta sıkıntı ama Kayseri’ye en çok gidiş geliş yapan ilçeler Develi ile Bünyan gelir. 2 bin 500 yolcumuz var ve günlük gidip geliyor. Kooperatifte Bünyanlı ama onlara nasıl bir yaptırım yaparlar, nasıl bir tavsiye bulunurlar. Biz bunun yolunu açıyoruz. Büyükşehir belediyesine “Lütfen ulaşımı Bünyan Belediyesine verin” dedim. Ben bu işi vatandaşın lehine çözeceğim. Bünyan Belediyesi araçta alabilir. Bir sürü yatırım yapıyoruz, aracımızı da alırız ama yasa buna engel koyuyor. Tabi ki oradaki kooperatifi de mağdur etmeyeceğiz. Şimdi önümüzde kış var. Vatandaşlarımızın orada soğukta beklemeleri vicdanımızı yaralıyor ama buna bir çözüm bulamadılar. Bu yıl bütün benliğimiz ile bunu çözmek için uğraşacağız. Büyükşehir ulaşıma çok büyük destek veriyor. Ya bu desteği iki katına çıkaracağız ya da ne yapıp edip bu araçları büyüteceğiz” şeklinde konuştu.