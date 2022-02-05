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Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi Hizmete açıldı

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Altınoluk Mahallesi’nde yapımını tamamladıkları Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisin açılış törenini gerçekleştirdi.

KAYSERİ 05.02.2022, 15:18
Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi Hizmete açıldı

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Altınoluk Mahallesi’nde yapımını tamamladıkları Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisin açılış törenini gerçekleştirdi.

Açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve meclis üyeleri katıldı. Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Ali Rıza Çicek bu güzel ve nezih hizmet için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti. Şehir merkezinde kolay ulaşılabilir ve daha güvenli, sosyal tesis ile de daha konforlu bir yeri hizmete açtıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "2022 yılı açılışlar yılı olacak demiştik. Sözümüzde duruyoruz. Burayı belediye olarak biz işleteceğiz. Sadece araç eğitimi değil motosiklet eğitimi de sınavları da burada yapılacak. Rabbim kaza bela vermesin. Araç sayısı arttı. Bu tür tesislere çok ihtiyaç var. 8 kilometreden fazla bir alan sürücüler için daha nitelikli bir eğitim ve sınav pisti yaptık. Böylece vatandaşımızın çok daha merkezi bir alanda sınava girmesini amaç edindik. Lokasyon alarak, kolay ulaşılabilir ve daha güvenli, sosyal tesis ile de daha konforlu bir yer oldu. Sürücü kurslarına bu bölgede güzel bir tesis yaptık. Hayırlı olmasını dilerim” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Burada eskiden yoğun bir trafik akışı vardı. O yüzden Serkent’e taşınmıştı. Şimdi ise böylesine güzel bir tesis başkanımız ve ekini tarafından yapıldı. Kayseri’mize ve Melikgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, “Her zaman olduğu gibi çalışkan Melikgazi Belediyemizin örnek çalışmalarına daha şahit oluyoruz. Burası Kayserimizin düzenli ve rahat yaşanılabilir şehrimizin tamamlayıcı unsurlarından bir tanesi olacak. Emeği geçen Palancıoğlu Başkanımıza ve herkese teşekkür eder hayırlı mübarek olmasını dilerim” dedi. ’Hayırlı olsun’ diyerek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Açılıştan açılışa koşuyoruz, maşallah. Kadim bir şehirde yaşıyoruz. Şehirler canlı organizmalardır. Bir ruhu vardır. Çok şükür bu ruhu canlı tutmak için güzel hizmetler yapıyoruz. Hepimiz hak ve halk için iyi niyetle çalışıyoruz. Şimdi trafik ve sürücüler için güzel bir imkân sağlayacak bu tesisi hizmete açtık. Hayırlı olmasını diler, tüm sürücü adaylarımıza başarılar dilerim” diye ifade etti.

Açılışın ardından Özhaseki ve protokol törene katılan vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

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