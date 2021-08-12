Altay-Kayserispor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Altay ile Yukatel Kayserispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 1.hafta karşılaşmasını, Eskişehir Bölgesinden Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig’de 1.hafta hakemler açıklandı. 2021-2022 Süper Lig sezonunu 1.haftasında 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda saat 21.45’de oynanacak olan Altay-Yukatel Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Altay ile Yukatel Kayserispor maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Tuna yapacak. Maçın 4.Hakemi Furkan Aksuoğlu.