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Alperen Elmas profesyonel oldu
Yukatel Kayserispor U19 takımından Alperen Elmas, profesyonel sözleşmeye imza attı.
KAYSERİ 30.07.2021, 08:25
Yukatel Kayserispor U19 takımından Alperen Elmas, profesyonel sözleşmeye imza attı.Yukatel Kayserispor altyapısında forma giyen genç oyuncu Alperen Elmas, kendisini 5 yıllığına sarı kırmızılı formaya bağlayan profesyonel futbolcu sözleşmesine imza attı. Kayserispor U19 takımında forma giyen 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Alperen Elmas, çalışmalarını artık A takım ile sürdürecek.