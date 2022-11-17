Yukatel Kayserispor’da başkanlık için ismi geçen Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, "Bir koltukta 2 karpuz olmaz” ifadesini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın "affımı istiyorum" demesinin ardından gözler sarı kırmızılı camiaya çevrildi. 3 yıldır başkanlık görevinde bulunan ve maddi, manevi büyük destek olan Berna Gözbaşı’nın son oynanan Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından Yukatel Kayserispor’da başkanlık için ismi geçen Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, yaptığı paylaşımda, “Kayserispor, Kayseri’nin en büyük, en önemli markasıdır. Kayserispor başkanı olmak “Sevdası Kayseri” olan herkes gibi benim için de çok büyük bir şeref olur. Bu kutsal görev Erciyes Anadolu Holding CEO’luğu gibi hayatınızı adamanız gereken bir görevdir. Yani bir koltukta 2 karpuz olmaz” dedi.