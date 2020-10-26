Alparslan Türkeş Caddesi’nde sıcak asfalt serimine başlandı
GEÇTİĞİMİZ SENE MEVSİM ŞARTLARINDAN DOLAYI BELEDİYE EKİPLERİNCE ÖĞRETMEN EVİ KAVŞAĞINA KADAR SICAK ASFALT ÇALIŞMASI TAMAMLANAN ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİ’NİN GEREKLİ DOLGU VE TESVİYE ÇALIŞMALARININ ARDINDAN SICAK ASFALT SERİMİNE BAŞLANDI.
Geçtiğimiz sene mevsim şartlarından dolayı Belediye ekiplerince Öğretmen Evi kavşağına kadar sıcak asfalt çalışması tamamlanan Alparslan Türkeş Caddesi’nin gerekli dolgu ve tesviye çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlandı.
Gerek merkez gerekse kırsal mahallelerde asfalt ve parke çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Bu sene havaların sıcak gitmesini fırsata çevirerek geçtiğimiz sene mevsim şartlarından tamamlayamadığımız sıcak asfalt çalışmalarımızı bitirmek için ekiplerimiz özverili bir şekilde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yol çalışmalarımızda bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|6
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Menemen Belediyespor
|6
|5
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3