Ali Yavuz: “Terör örgütüne içimizde destek veren siyasi partinin kravatlı çakallarının gazi meclisimizden temizlenmesini istiyoruz”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, düzenlendiği basın toplantısında, “Terör örgütüne içimizde destek veren siyasi partinin kravatlı çakallarının gazi meclisimizden temizlenmesini istiyoruz” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, dernek binasında düzenlendiği basın toplantısında, Garo bölgesinde şehit edilen 13 vatan evladı için bağ sağlığı diledi. Terör örgütünün kökünün kazınması için düzenlenen operasyonların sürmesi gerektiğini kaydeden Yavuz, “Dün aldığımız üzücü haberde, 13 tane vatan evladımızın şehit edildiğini öğrendik. 13 evimize ateş düştü, ciğerlerimiz yandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Pençe Kartal-2 operasyonu, Irak’ın Garo bölgesindeki terör yuvalarının temizlenerek birçok terör örgütünün kökünün kazınmasına sebep oldu. Terör örgütünün kökünün kazınması içinde şehit aileleri ve gaziler olarak TSK’nın her zaman arkasında ve yanında olacağız. Canlı yakalanan iki terör örgütü mensubunun ifadesinin alınmasının ardından Garo bölgesindeki mağarada 13 tane vatan evladımızın tutulduğu bilgisi alındıktan sonra mağaranın ele geçirilmesinin ardından vatan evlatlarımızın şehit olduğunu öğrendik” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütüne içimizde destek veren siyasi partinin kravatlı çakallarının gazi meclisimizden temizlenmesini istiyoruz” diyen Yavuz, “Kandil ve Sincar bölgesinin temizlenene kadar operasyonların sonuna kadar devam edilmesini istiyoruz. Terör örgütü ile ilgili Avrupa ve ABD’nin vermiş olduğu destekleri ile içimizdeki hainlerinde bunlara destek vermesi ile birlikte ülkemizin huzurunu kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz devlet ve millet olarak bu terör örgütünün kökünün kazınması için sonuna kadar gidilmesini, son ferdinin de yok edilene kadar mücadeleye devam edilmesini istiyoruz. Burada dış güçlerde terör örgütlerini ülkelerinde barındırıp, eğitim verip Türkiye’ye karşı mücadele etmelerini sağlıyorlar. Bunlarında kökünün kazınıp ülkemizin refaha ulaşması için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. 13 tane vatan evladımızın alçakça şehit eden PKK terör örgütüne kimlerin destek verdiğini biz çok iyi biliyoruz. İçimizde destek veren siyasi partinin kravatlı çakallarının gazi meclisimizden temizlenmesini istiyoruz. cezaevinde tutulan çakalların dışarı çıkması için ağlayanlar, askerimize kötü sözler söyleyen şerefsizlerin biran önce hak ettikleri cezaların verilmesini istiyoruz. Askerimizin ve polisimizin motivasyonunu bozucu kelimeler kullanan kişilere karşı da devletimizin gerekeni yapmasını istiyoruz. terör örgütünden en çok canı yanan millet biziz” şeklinde konuştu.

İdamı istediklerinin altını çizen Ali Yavuz, “Şehit aileleri ve gaziler olarak idamın tekrar getirilerek anayasa kanunları içerisine konulması ve İmralı canisi başta olmak üzere polisimize ve askerimize kurşun sıkan kim varsa bunların idam edilmesini istiyoruz” dedi.