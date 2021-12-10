Ali Şansalan 11. kez Kayserispor’un maçını yönetecek

Beşiktaş-Kayserispor maçının orta hakemi olarak atanan Ali Şansalan, sarı kırmızılı takımın 11. kez maçını yönetecek.

Çanakkale Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, Kayserispor’un 11.kez maçını yönetecek. Hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı geride kalan 10 müsabakada Kayserispor 3 galibiyet 2 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. Ali Şansalan bu sezon ilk kez Kayserispor maçı yönetecek. Kayserispor, hakem Ali Şansalan’ın yönettiği maçta son olarak geçen sezon deplasmanda Konyaspor ile karşılaşmıştı.

Bu sezon Beşiktaş’ın deplasmanda 3-2 kazandığı Antalyaspor maçında düdük çalan Ali Şansalan’ın yönettiği Kayserispor maçları ve skorları şöyle:

Konyaspor-Kayserispor 0-0

Sivasspor-Kayserispor 2-0

Denizlispor-Kayserispor 0-1

Başakşehir-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Yeni Malatya 2-1

Kayserispor-Başakşehir 1-4

Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

Ankaragücü-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Altay 4-1

Karabükspor-Kayserispor 1-0