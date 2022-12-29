Ali Karimi ligdeki ilk golünü attı

Kayserispor’un İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi, bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü attı.

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Alanayaspor’a konuk olan Kayserispor sahadan 2-1’lık mağlubiyetle ayrıldığı müsabakada sarı kırmızılı takımın tek golünü Ali Karimi kaydetti. Karşılaşmaya yedek başlayan ve 46.dakikada Gustavo Campanharo’nun yerine oyuna dahil olan Ali Karimi takımının tek golünü kaydeden isim oldu.

İranlı futbolcu, bu sezon ligdeki ilk golünü Alanyaspor’a attı.