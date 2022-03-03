Ali İhsan Kabakcı’dan şampiyonlara ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Türkiye İşitme Engelliler Milli Takım Seçme müsabakalarından madalyalarla dönen Kayserili sporcularımızı Olimpik Yüzme Havuzunda ziyaret ederek antrenörleri ve aileleri ile bir araya geldi.

İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda çalışmalarını sürdüren sporcuları ziyaret eden İl Müdürü Kabakcı yaptığı açıklamada, “Sporcularımızın Milli Takım Seçme müsabakalarında elde etmiş olduğu dereceler bizleri oldukça mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Elde edilen bu başarılar bir ekip işi buradan emeklerini ve gayretlerini esirgemeyen antrenörlerimize ve çok kıymetli ailelerimize teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.