Ali İhsan Kabakcı, proje tanıtım toplantısına katıldı

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu ile Hulus Hanımlar Derneği’nin ortaklaşa projelendirildiği Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen BİN-KAY-SERİ Projesinin tanıtımı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Projeleri Gelişim Programı 2020-1 Proje Döneminde kabul edilen BİN-KAY-SERİ Projesinin tanıtımı İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulunda gerçekleştirildi.

Projenin tanıtım programına katılan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençlerin spor kültürü ile bir araya getirilmesi, özgüven kazanımlarının artırılması, sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi gibi durumlarda sporun başrolde olduğunu belirterek, bu projelerin öneminden bahsetti ve projenin gençlere hayırlı olması temennisinde bulundu.