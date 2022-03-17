Ali İhsan Kabakcı öğrencilerle buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Besime Özderici İlkokulu tarafından hayata geçirilen ’Liderler Derste’ projesi kapsamında öğrencilerle buluştu.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ziyaretlerin akabinde öğrenciler ve velileriyle ’Başarıyı Nasıl Yakaladım?’ söyleşisinde buluşan İl Müdürü Kabakcı, başarıya ulaşmada etken olan faktörlerden, meslek seçiminde etkili olan faktörlerden, mesleğinin kolay ve zor yönlerinden bahsetti. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, söyleşinin akabinde okul öğrencilerinden spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Böyle güzel bir projeyi hayata geçirdiklerinden dolayı Besime Özderici İlkokulu idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla gençlerimizle bir araya gelmek bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimize eğitim ve spor hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.