Ali İhsan Kabakcı, muay thai sporcularıyla Erciyes’te buluştu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve beraberindekiler muay thai sporcularıyla Erciyes’te buluştu.

Kayseri Erciyes Kamp Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Kayseri Şube Başkanı Başkanı Osman Yozgat, birçok uluslararası başarıya imza atan muay thai sporcularıyla Erciyes’te bir araya geldiler.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı konuşmada, "Birçok kez bizleri gururlandıran ay yıldızlı Türk bayrağımızı göndere çektiren, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten siz değerli sporcularımızla bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Sizleri ve emeklerini esirgemeyen antrenörlerimizi tekrardan tebrik ediyor, başarılarınızın devamını dilerim" dedi.

Program protokolün, sporculara ve antrenörlere şilt takdimi ile son buldu.