Ali İhsan Kabakcı, güreşçiler ile değerlendirme toplantısı yaptı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Güreş Eğitim Merkezi personeliyle 2020-2021 sezonu için değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda Güreş Eğitim Merkezi sporcularının müsabakalara hazırlık dönemi, sosyal kültürel faaliyetleri, eğitimleri ve pandemi sonrasında yapılacak olan müsabakalar için yapılan çalışmalar gibi gündem maddeleri görüşüldü.