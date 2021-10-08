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Ali İhsan Kabakcı, gençlerle bir araya geldi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çalışmalarını anlattı.

KAYSERİ 08.10.2021, 09:51
Ali İhsan Kabakcı, gençlerle bir araya geldi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çalışmalarını anlattı.

Seyyid Burhaneddin Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen Seminerde öğrencilere özgeçmişi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgiler veren İl Müdürü Kabakcı, gençleri spor yapmaya tesisleri ve Gençlik Merkezlerine davet etti.

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