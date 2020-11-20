Ali İhsan Kabakcı, Büyükkılıç’u ziyaret etti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Kayseri’de göreve başlamasının ardından bir yandan faaliyetler ile ilgilenen diğer yandan ise hem hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Kayseri Gençlik ve Spor il Müdürü Ali İhsan Kabakcı, bir yandan da ziyaretlerini sürdürüyor. Kabakcı, son olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaretti. İl Müdürü Kabakcı, yapılması planlanan projeler ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.