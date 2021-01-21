Ali İhsan Kabakcı birim müdürleri ile toplantı yaptı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı değerlendirme toplantısı ile 2020 yılını mercek altına aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Birim Müdürleri ile toplantı gerçekleştirerek 2020 Yılının değerlendirmesi ve 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi alış verişi yaptı. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan toplantı sonrasında 2021 yılında yapılacak faaliyetler ilgili olarak kollar sıvandı.