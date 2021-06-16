Ali İhsan Kabakçı, atletleri ziyaret etti

18-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Romanya’da gerçekleşecek olan Avrupa Takımlar Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan Ramazan Barbaros ve Sümeyye Erol’un antrenmanlarını izledi.

Ülkemizi Avrupa Takımlar Şampiyonasında 1500 metrede Ramazan Barbaros ile 5000 metrede Sümeyye Erol temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yan açık sahada sabah antrenmanı yapan sporcuları ziyaret eden İl Müdürü Kabakcı, antrenörleri Süleyman Altınoluk’tan hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan İl Müdürü Kabakcı, “Daha önce birçok başarıya imza atmış sporcularımız iki önemli sınavda ülkemizi temsil edecekler. Romanya’da katılacakları şampiyona sonrasında Sırbistan’da yapılacak olan Balkan Şampiyonasında mücadele edecekler. Sporcularımıza başarılar diliyorum, inanıyorum ki iki sporcumuzda ay yıldızlı Türk bayrağımızı göndere çektirecekler” dedi.