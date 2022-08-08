Ali Dağı’nda yamaç paraşütü heyecanı

Talas Belediyesi tarafından Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlenen Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Ligi’nin son ayağı Ali Dağı’nda yarın başlıyor.

9-14 Ağustos tarihleri arasında Talas ilçesinin güneyinde ve şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda gerçekleşecek yarışmaya 23’ü İranlı toplam 70 sporcu kayıt yaptırdı. Konuyla ilgili değerlendirmede Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı’nın hava sporlarında vazgeçilmez bir merkez olduğuna dikkat çekerek, “Ali Dağı, hava sporlarında gerek şehir merkezine yakınlığı gerekse termik hava akımı ile (sıcak hava sütunu) dünyanın önemli merkezlerinden biri. Buradaki termik sayesinde sporcular zirveden yaptıkları uçuşla değişik yıllarda birçok kez Türkiye mesafe rekorlarını kırarak havada kalabildi. Ayrıca Ali Dağı’nın uçuş yüzdesi çok fazla. Yani yurtdışında Avusturya ya da İsviçre gibi merkezlerde şampiyona boyunca bir iki gün uçuş yapılırken, Ali Dağı’nda ise neredeyse şampiyonanın tamamında uçuş yapılabiliyor. Bu bakımdan Ali Dağı sporcuların tercihlerinde ilk sıralarda bulunuyor” dedi.

Başkan Yalçın, yarışmada dereceye girenlerin uluslararası şampiyonlarda Türkiye’yi temsil edeceklerini belirterek organizasyonun kazasız şekilde tamamlanması dileğinde bulundu.

Başta Ali Dağı olmak üzere Kayseri semalarında renk cümbüşünün oluşacağı yarışmaya ilginin yoğun olması bekleniyor.