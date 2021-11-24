Ali Çamlı: "Hikmet Karaman, Türkiye’nin en iyi hocalarından birisi"

Kayserispor 2. Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın Türkiye’nin en iyi hocalarından birisi olduğunu söyleyerek, "Haftalarca çalışmanın bir düdükle kaybolup gitmesine izin verilmemeli" dedi.

1-1 biten Göztepe maçını değerlendiren Kayserispor 2. Başkanı Ali Çamlı, "Seyircimizin hocadan yana bir sıkıntısı var sanırım. Hocanın ne yapması gerektiğini bize söylesinler de öğrenelim. Hoca daha ne yapacak. İlk on birde oynayan 5 futbolcu sakat var. Hocanın daha ne yapmasını bekliyorlar. Seyirciyi biraz daha insaflı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Hoca konusundaki ön yargıyı kıralım. Hikmet hoca Türkiye’nin en iyi hocalarından bir tanesi. Hoca değiştir, onu gönder, bunu getir. Bu iş yok arkadaşlar. Hocamız burada başarılı olacak ve birlikte alkışlayacağız. Tepki koyarken eleştirirken biraz daha objektif olalım. Hislerimiz ile değil, gerçekler ile hareket edelim. Kayserispor iyi yolda. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha iyi takım izleyeceksiniz. Teknik heyet de futbolcular da, Kayseri şehrine yakışır mücadele için çok ciddi özveri gösteriyorlar. Onun için hocamızı da teknik heyetimizi de futbolcularımızı da kutluyorum ve alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

"Haftalarca çalışmanın bir düdükle kaybolup gitmesine izin verilmemeli"

Maçın hakemi Zorbay Küçük’e teki gösteren Çamlı, "Campanharo’ya faul yapılıyor. Olmayan bir faulden frikik kararı ve giden 2 puanımız var. Biraz daha dikkatli maç yönetmelerini istiyoruz. Anadolu takımları, bizler çok efendi ve saygılıyız diye sahipsiz görülmesin. Gerektiği yerde gerekli tepkiyi de gösteririz. Ama hakemlerimizin çok daha dikkatli olmasını istiyoruz. Haftalarca çalışmanın bir düdükle kaybolup gitmesine izin verilmemeli. Kesinlikle bugün 2 puanımız verilen hatalı kararla gitmiştir. TFF nezrinde ve başka şekilde tepkimizi koyarız. Teknik heyet ve futbolcularımız özverili çalışıyor. hakemlerimizin de daha dikkatli olmasını istiyoruz. Hiç de iyi bir hakem performansı izlemedik" şeklinde konuştu.