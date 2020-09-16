Alanyaspor-Kayserispormaçını Erkan Özdamar yönetecek

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 2.hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Erkan Özdamar yönetecek.

2020-2021 Süper Lig sezonunu 2.haftasında 18 Eylül 2020 Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumunda saat 19.00’de oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Aytrmiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4.Hakemi Kadir Sağlam.