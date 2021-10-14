Alanyaspor - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında 18 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan ligin 9. hafta karşılaşmasını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Ligde 9. hafta hakemler açıklandı. 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 20.00’de oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu.