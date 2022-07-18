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Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı

Kayseri’de kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.

KAYSERİ 18.07.2022, 20:10
Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı

Kayseri’de kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçını oynayan yeşil turunculu ekip, Amedspor’u 1-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes kampında sürdüren Alanyaspor, ilk hazırlık maçında Amedspor’u 1-0 mağlup etti.

Alanyaspor’a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.

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