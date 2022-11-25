Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar’a kar yağdı.

Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin bazı noktalarında kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren Aladağlar’a yağan kar nedeniyle zemin beyaz örtüyle kaplandı. Ayrıca Develi ilçe merkezi, Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ mahallelerine de öğleden sonra kar yağdı.