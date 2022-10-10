Aladağlar Milli Parkı’nda Yaban Keçisi Avlattırılması için ihale yapıldı

Yahyalı İlçesi’nde bulunan Aladağlar Milli Parkı’nda 9 adet yaban keçisi avlattırılması için ihale yapıldı.

Yaban Keçisi ve Hatalı Boynuzlu Yaban Keçisi İhalesi geçtiğimiz Cuma günü yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri Şube Müdürlüğü toplantı salonunda ’açık teklif usulü’ ile yapılan ihalede değerlendirme süreci devam ediyor.

Yapılan ihale basına kapalı olarak gerçekleştirildi.