Aladağlar Milli Parkına fotokapan desteği

Jandarma HAYDİ ekiplerinin talepleri doğrultusunda Aladağlar Milli Parkı’na 5 adet daha fotokapan kuruldu. Böylece daha önce 15 noktaya kurulan fotokapanlarla birlikte toplam 20 stratejik noktaya fotokapan kurulmuş oldu.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce kurulan fotokapanlar ile yaban hayatının doğal şartlar altında gözetlenmesi, popülasyon takibi yapılırken; orman yangınları ve kaçak avcılıkla mücadele de ve yasa dışı işlenen suçlarda etkin mücadele edilmekte. Ayrıca fotokapanların varlığı da caydırıcı bir kuvvet oluşturduğu için birçok yasadışı suç işlenmeden önleniyor.

Fotokapanların anlık fotoğraf çekmesi, ulaşılması zor doğa şartları altında 7/24 çalışması, sert hava koşullarına dayanıklılık göstermesi gibi özelliklerinin olması onları yaban hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor.