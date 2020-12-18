Son Dakika
Bakan Dönmez: "İnşallah yerli otomobilimizi yollarımızda görmeye başladığımızda yerli şarj ünitelerimiz olacak"
Aksu mesire alanındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı
Develi ilçe halkının yoğun olarak tercih ettiği Aksu Mesire Alanındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.
KAYSERİ 18.12.2020, 16:14
4
Develi ilçe halkının yoğun olarak tercih ettiği Aksu Mesire Alanındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.
Çalışmalar kapsamında 6 yeni kamelya, çöp konteynırlarının yenilenmesi, ağaçların budanması, plastik olan oyun grubunun ahşap olarak yenilenmesi, yeni bir oyun grubunun yapılması, son olarak çimleme ve sulama sistemi yapıldı.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Hemşerilerimizin gönül rahatlığı ile kullanabilmeleri için bu sene planlanan çevre düzenleme çalışmaları nihayete erdi. Hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre Aksu Mesire Alanındaki düzenlemeleri belirli periyodlarla devam edip daha da güzelleştireceğiz” dedi.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü