Akraba derneğinde gelenek devam ediyor

Kayseri’de akraba derneği olarak faaliyet gösteren Sarız Arıkları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Arıklılar Şenliğinde bir araya gelecek.

13’üncüsü yapılacak Arıklar Şenliği Pazar günü Kıranardı Mesire Alanı’nda düzenlenecek. Dünyanın ilk akraba derneği olarak 2005 yılındı kurulduklarını söyleyen Sarız Arıkları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Arık; akrabalık seviyelerinin yok olma seviyesine gelmesinden dolayı akrabaları bir araya getirip, onları kaynaştırmak ve tanıştırmak amacıyla faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Dernek hakkında bilgiler verem Selamı Arık, “Arıklar Derneği dünyada kurulan ilk sülale derneğidir. Derneğimiz 2005 yılında kurulmuştur. Arıklar Derneğinin amacı, Arık olan sülalemizi kaynaştırmak, bir araya getirmek, yardım ve dayanışma düşüncesiyle ilerlemektir. Özellikle günümüzde akrabalık seviyelerinin yok olma seviyesine gelmesi hasebiyle biz akrabalarımızı bir araya getirerek, onları kaynaştırmak, tanıştırmak ve dertlenmek üzere böyle bir yola çıktık. Bu konuda biz elimizden geleni sağlamaktayız. Özellikle gençlerimiz noktasında çalışmaları yapıp, bunların hem eğitimlerinde hem de diyaloglarında bir yol haritası çizmiş durumdayız. Özellikle zaman zaman cenazelerimizde birlikte olmamız, hastalarımızdan haberdar olmamız ve düğünlerimizde bir araya gelmemiz noktasında derneğimiz kolaylıklar sağlamaktadır. Biz sülale derneği olduğumuz için tek dededen gelen bireyleriz. O nedenle sadece soyadı Arık olan bireyleri derneğimizde kayıt altına alıyoruz. Tüzüğümüz gereği de bu şekilde davranmamız gerekiyor. Dedemiz Halil İbrahim Arık ve çocuklarından türeyen bir yapımız var. Bu yapıyla biz ilerliyoruz o nedenle soyadı Arık olmayanları dernek üyesi yapamıyoruz ama soyadı Arık olmayıp, evlenen kızlarımızı ve çocuklarını da kontrolümüz altında çeşitli çalışmalarda bulunduruyoruz” dedi. Şenlikte akraba olan dernek üyelerini birbirlerine tanıtmayı ve kaynaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Arık, sözlerini şu şekilde sonlandırdı;

”Arıklar şenliği geleneksel bir hale gelmiştir. Bu yıl 13’üncüsünü Kıranardı’nda yapacağız. Bu anlamda şenliğimizi amacı tüm akrabalarımızı veya akrabalarımızın çevresindeki insanları bir araya getirip, burada kaynaşmayı sağlamak, birlikte oyunlar oynamak, yemek yiyerek, hasbihal etmektir. Hem Arıkların adını tüm dünyaya duyurmak amacıyla hem bizim birlikteliğimizi daha da kuvvetlendirmek düşüncesiyle bu şekilde bir araya geliyoruz. Şenliğimizin bu yıl 13’üncüsünü yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da buna devam edeceğiz. Herkesin buna katılmasını istiyoruz.