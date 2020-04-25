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Akmescit’de karantinaya alınan çiftçilerin yem ihtiyaçları karşılandı

BÜNYAN İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KARARI İLE 19 NİSAN TARİHİNDE COVİD-19 HASTALIĞI SEBEBİ İLE KARANTİNAYA ALINAN AKMESCİT MAHALLESİNDE SÜT TOPLAMA İŞLEMİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ VE KAYSERİ İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ'NE VERİLDİ.

Akmescit’de karantinaya alınan çiftçilerin yem ihtiyaçları karşılandı

BÜNYAN İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KARARI İLE 19 NİSAN TARİHİNDE COVİD-19 HASTALIĞI SEBEBİ İLE KARANTİNAYA ALINAN AKMESCİT MAHALLESİNDE SÜT TOPLAMA İŞLEMİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ VE KAYSERİ İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ'NE VERİLDİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:31
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Akmescit’de karantinaya alınan çiftçilerin yem ihtiyaçları karşılandı

Bünyan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kararı ile 19 Nisan tarihinde Covid-19 hastalığı sebebi ile karantinaya alınan Akmescit mahallesinde süt toplama işlemi Süt Üreticileri Birliği ve Kayseri ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne verildi.

Karantina altına alınan mahalle, büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede hayvanların çoğunluğunun damızlık büyükbaş olması nedeniyle, alınan kararla süt toplama işlemi artık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla Bünyan İlçesi Süt Üreticileri Birliği ve Kayseri ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne verildi. Yapılan bir düzenlemeyle yem ihtiyacı olan yetiştiricilerin tespit edilerek, istediği herhangi bir yerden yemini temin etmesi ve akabinde evlerine teslimi sağlanmaktadır.

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