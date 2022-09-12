Akmermer: “Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak”

Türkiye ve bölgenin en önemli karma ticaret fuarlarından olan MÜSİAD EXPO, 2-5 Kasım tarihlerinde 19’uncu kez kapılarını açıyor. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuara 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcı bekleniyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı, bu yıl 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açacak. 19’uncu kez düzenlenecek etkinlikte, 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcı ağırlanması ön görülürken, fuara gelecek nitelikli alım heyetleri girişimci, yatırımcı ve sanayici iş insanları ile bir araya gelecek.

MÜSİAD EXPO’da nitelikli alım heyetleri iş insanları ile buluşacak

Pandemi sonrası gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 2020’de salgının etkilerine rağmen yüzde 97’lere ulaşan bir memnuniyet oranı ortaya çıktığını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, küresel etkilerden sıyrılan MÜSİAD EXPO 2022’nin küresel ticarete yön vereceğini söyledi.

Genel Başkan Asmalı değerlendirmesini şu ifadelerle sürdürdü:

"1993’ten beri düzenlediğimizi fuarda bu yıl 25 bin metrekarelik alanda, 124 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçi ve katılımcı ağırlayacağız. Avrupa’dan, Asya’dan Afrika’dan ve MENA bölgesinden çok ciddi katılım var. Azerbaycan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyeti küresel ticaretin merkezi MÜSİAD EXPO’da yerini alacak. MÜSİAD EXPO’da kapsamlı ve derinlemesine bir araştırma yaparak firma ve ürün bazlı alım heyetlerini ülkemize davet ettik. 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirecek B2B görüşmelerin olumlu sonuçlar doğuracağını ön görüyoruz. Küresel ve bölgesel ticarete yön verecek bu büyük buluşma için heyecanlıyız."

Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak

MÜSİAD EXPO 2022’ye ilişkin açıklamalarda bulunan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise MÜSİAD tarafından başlatılan Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketine atıfta bulunarak, MÜSİAD EXPO ile ülke genelinde devam eden girişimlere maksimum fayda sağlayacaklarını söyledi.

Şube Başkanı Akmermer sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önce Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’nın da ifade ettiği gibi, 2020’de düzenlenen fuarımız yüzde 97’lere ulaşan bir memnuniyet oranı ortaya koydu. Geçtiğimiz dönemde pandeminin etkilerinden sıyrılarak güvenli hizmet anlayışıyla yapılan tek fuar olan MÜSİAD EXPO’da 14 bin metrekarelik bir alanda 102 ülkeden ziyaretçi ağırladık. Anadolu’nun farklı noktalarından iş insanlarımızla birlikte 2020 yılındaki fuarda şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik ve şimdi MÜSİAD EXPO 2022 için hazırlanıyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşması doğrultusunda MÜSİAD EXPO büyük bir fırsat sunuyor. Bu fırsatların farkındayız. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi ile ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımızı sürdürürken, MÜSİAD EXPO 2022 ile bu hareketi de en iyi şekilde değerlendirme hedefindeyiz. Bu vesileyle bir kez daha bölgemizdeki iş insanlarımızı 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD EXPO’ya davet ediyorum.”