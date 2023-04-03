Akkışlaspor ligde kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda ligde kalma mücadelesi veren Akkışlaspor’un Antrenörü Sedat Bulut, “Üstümüzde oynanan oyunlara sahada karşılık verdik” dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda kümede kalma mücadelesi veren Akkışlaspor, Play-Off biletini almak isteyen Kayseri Şekerspor ile karşılaştı. Akışlaspor, geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu gollerle skoru eşitledi ve zorlu rakibi karşısında bir puan alarak ligde kaldı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Akkışlaspor Antrenörü Sedat Bulut, “Zorlu bir Kayseri Şekerspor müsabakasında, geride düştüğümüz bir maçta harika bir geri dönüş yaptık. Bütün takım oyuncularımı, yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Bu maçın önemi şuydu, bir önceki hafta üstümüze oynanan oyunlara karşılık sahada cevap verdik. Biz sahada konuşuruz. Biz pes etmeyenlerdeniz. Bunu da gösterdik. Herkes şimdi başka hesaplar yapsın” diye konuştu.