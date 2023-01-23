Akkışla’da cinayet: Kadının silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’nin Akkışla ilçesinde kadının silahla vurduğu erkek şahıs, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kululu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda S.A., henüz bilinmeyen bir nedende dolayı M.C.’ye (22) ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan M.C., ambulansla Akkışla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.