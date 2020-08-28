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Akif Aksoy: “Enerji Kimlik Belgesinde yasa var fakat denetim yok”

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI AKİF AKSOY, APARTMANLARDA DAİRELERİN ENERJİ VERİMİNİ GÖSTEREN ‘ENERJİ KİMLİK BELGESİ’ İLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMASINDA, “ENERJİ KİMLİK BELGESİNDE YASA VAR FAKAT DENETİM YOK” DEDİ.

KAYSERİ 28.08.2020, 09:50
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Akif Aksoy: “Enerji Kimlik Belgesinde yasa var fakat denetim yok”

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, apartmanlarda dairelerin enerji verimini gösteren ‘Enerji Kimlik Belgesi’ ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Enerji Kimlik Belgesinde yasa var fakat denetim yok” dedi.

Belge ile binaların norm bina analizlerine göre sınıflandırılacağını söyleyen Akif Aksoy, “Enerji Verimliliği kanunu ve kanuna bağlı yönetmelikler yayınlandığı tarihte, ülkemizde konut ve konut dışı yapıların, enerjiyi verimli kullanması, enerji tüketimi açısından norm bina analizlerine göre sınıflandırılarak, kamuoyunu bilinçlendirmeyi, yeni yapılacak yapılarda enerji verimliliği kriterlerinin sağlanmasını, mevcut binalarda ise binaların gözetilerek enerji tüketimlerini minimize ederek enerjiden tasarruf etmeyi amaçlamaktaydı. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve binalarda Enerji Performans Yönetmeliği 2008 yılında yayınlanmış, yayınlandığı tarihten 1 yıl sonrasında yeni yapılacak binalarda enerji kimlik belgesi zorunlu kılınmış, mevcut (2011 yılı öncesi ruhsat almış yapılar) binaların belgeyi alması için ise uzatmalarla birlikte 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre tanınmıştı. Bu süre zarfında kullanılan ifadelerden anlaşılan 2020 yılından itibaren resmi kiralama ve konut satışlarında EKB zorunlu tutulacak, EKB olmayan konut ve konut dışı yapıların satışı ve resmi kiralaması yapılamayacağı, yapılacak yasal düzenlemelerle binaların enerji sınıfına göre emlak vergilerinin belirleneceği şeklinde kamuoyunu meşgul eden açıklamalar yapılmış, kamuoyu bu tarih öncesinde belge almaya yönlendirilmiş, yine bu hizmeti verecek yetkili kuruluşların oluşması belgelendirme ve yetkilendirilmesi çalışmaları ilgili kurumlarca yapılmıştır” dedi.

Aksoy, yasal zorunluluk olmasına rağmen yapıların neredeyse tamamına yakınında belge olmadığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Geldiğimiz noktada ilgili kanun ve yönetmeliklere göre enerji kimlik belgesi alınması kanuni zorunluluktur. Yeni yapılaşmada ruhsat süresince belge alınması ilgili kurumlarca denetlenmekte belgesi olmayan yapılara yapı kullanım izin belgesi düzenlenmemektedir. Mevcut binalar için ise durum vahimdir, ortada yasa olmasına rağmen denetimlerin olmaması, evvelinde ifade edilen tapu devirlerinde belge zorunluluğunun uygulanmaması, satış esnasında kişilerin beyanına bırakılarak bilgileri dâhilinde satışların yapılmasın uygulamayı sekteye uğratmıştır. Bu denetimsizlik belge hizmeti verecek kurum ve kuruluşları da sıkıntıya sokmuştur. Yaptıkları yatırımlar, mekânsal ve teknik altyapılar ve uzun bir sürece dayalı eğitim ve belgelendirme çalışmaları hepsi boşa gitmiştir. İşin özü 2020 yılı itibari ile mevcut binalarda EKB alınmış olması yasal zorunluluk olmasına karşın uygulanmamakta ve denetlenmemektedir. Toplam yapıların yüzde 100’üne yakını belgesizdir. 2020 öncesinde çok az oranda yapılar belge düzenlemesi yapmıştı. Düzenlenen belgeler ister yeni ister mevcut bina olsun geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl olup, 10 yılda bir EKB uzmanlarına ve yetkilendirilmiş kuruluşlara yeniletilmesi zorunludur. Enerji Kimlik Belgesi, bir binanın ısı verimliliği açısından oranın tabiri caizse bizim nüfus cüzdanımız gibi bir belgesidir. Bundan dolayı bu belgenin alınması hem kendileri için, hem de bizler ve ülkemiz için çok önemlidir. Belgesi olmayanlar, bir an önce belgelerini tamamlasınlar.”

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