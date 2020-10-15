Akay’dan Büyükkılıç ve Çopuroğlu’na ziyaret
KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN AKAY, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ VE AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI ŞABAN ÇOPUROĞLU’NU ZİYARET EDEREK, KAYSERİ ŞEKER VE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN PAYDAŞ ÇALIŞMA KONULARI İLE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA 24 EKİM’DE GERÇEKLEŞECEK AK PARTİ İL KONGRESİ İÇİN BAŞARI DİLEKLERİNDE BULUNDU.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nu ziyaret ederek, Kayseri Şeker ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin paydaş çalışma konuları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 24 Ekim’de gerçekleşecek AK Parti İl Kongresi için başarı dileklerinde bulundu.
İlk olarak Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nu, AK Parti İl Binasındaki makamında ziyaret eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaklaşan İl Kongresi nedeniyle başarı dileklerini iletip, kongrelerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Çopuroğlu’nun ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile makamında bir araya gelen Başkan Akay, Başkan Büyükkılıç’a 66. Kampanya dönemi çalışmaları, şeker sektörü ve Kayseri Şeker ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi paydaşlığındaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulundu.
VALİ YARDIMCISI ALİ USLANMAZ’DAN AKAY’A VEDA ZİYARETİ
Günün sonunda ise emekliye ayrılan Kayseri Vali Yardımcı Ali Uslanmaz, Başkan Akay’a veda ziyaretinde bulunarak, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası’nın hayırlı olması ve başarılarının devamı temennisinde bulundu. Başkan Akay ise Uslanmaz’a, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve afiyet dileyerek, emekliliğinin hayırlı olmasını temenni etti.
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