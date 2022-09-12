Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye’de kooperatifçiliğin Almanya ile aynı dönemde başlamasına rağmen, kooperatifçilik yasasından kaynaklanan sorunlar sebebiyle, istenilen ölçüde gelişme sağlanamadığını söyledi. Başkan Akay, "Kooperatifçilik yasası yeniden düzenlenmeli ve tarımsal amaçlı kooperatifler için müstakil bir yasal düzenlemeye gidilmeli" dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye’de kooperatiflerin sayısının çok fazla olmasına rağmen, denetim ve yönetim açısından istenilen seviyede olmadığını ileri sürdü. Kooperatifçiliğin önemine işaret eden Başkan Akay, tarımsal kooperatiflerin yasaya kavuşması gerektiğini söyleyerek, "Kooperatifçilik gerçekten önemli. Türk çiftçisi sermaye sahibi değil. Türk çiftçisinin sermayesi her zaman ifade ediyorum tarlası traktörü, makinesi, ekipmanı ve üretim bilgisi ve üretim gücü. Ama bu üretim bilgisini ve üretim gücünü doğru değerlendirebilmek açısından mutlaka desteğe ihtiyaç var. Ellerinden tutulmaya, yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Bunu da kooperatif kuruluşlarının en doğru bir şekilde, en sağlıklı bir şekilde yapması söz konusu. Biz de bu manada elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’de kooperatifler sayı itibari ile çok fazla. Kooperatifler ile ilgili bazı düzenlemelerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Özellikle kooperatif faaliyetlerinde denetimin ve profesyonel yönetimin gerekli olduğunu düşünüyorum. Fransa’da, Almanya’da, Hollanda’da kooperatif kuruluşları büyük bir sektör oluşturuyor. Türkiye’de maalesef kooperatifçilik Almanya ile beraber başlamakla birlikte onlar kadar gelişim gösteremedi. Biraz dağınık ve kontrolsüz bir yapı olması nedeniyle kooperatifler imkanları, kaynakları, sağlıklı bir şekilde kullanamıyor. Bunların daha profesyonelce yapılabilmesi açısından, tarımsal amaçlı kooperatif düzenlemelerinin, yasalarının yeniden ele alınmasına ihtiyaç var. Yani genel bir kooperatifçilik kanunu içerisinde, tarımsal amaçlı kooperatiflerin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesi biraz eksiklik arz ediyor. Bu sebeple tarımsal amaçlı kooperatif kuruluşları ile ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiğinin inancındayım" dedi.

Akay, "Türkiye’de tarım kredi kooperatifleri özel yasaya tabi ama diğer kooperatifler, kooperatif birlikleri tarımsal amaçlı kooperatif birlikleri genel kooperatifler kanununa tabi. İşte aynı tarım kredi de olduğu gibi tarımsal amaçlı kooperatif birliklerinin de özel bir yasa çerçevesinde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var. Bu gerçekleşirse kooperatifçiliğin daha fazla gelişmesi mümkün olabilir. Kooperatifçilik geliştikçe de, çiftçiye daha fazla imkân demektir. Bu nedenle inşallah önümüzdeki dönem içerisinde kooperatifler yasası bu manada üretim desteklenmesi noktasında yeni baştan ele alınır. Üretimin desteklenmesinde hükümetimiz, devletimiz önemli desteklerini sağlıyor. Bu desteklemelerin, üretim bazlı olarak, yapılmasına ihtiyaç olduğunu kanaatindeyim. Tarla sahibinin değil, üreticinin, üretimin desteklenmesi lazım. Eğer desteklemeler bu şekilde olursa, çiftçinin üretim gücü daha yüksek bir performans ortaya koyar" ifadelerini kullandı.