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Akay: "846 milyon pancar bedeli çiftçimize ödenecek"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 5 Mart’a kadar çiftçilere 846 milyon ödeneceğini söyleyerek, "Bu paranın Orta Anadolu faaliyet alanımız da piyasaya önemli bir canlılık katacağını düşünüyoruz" dedi.

KAYSERİ 02.02.2021, 16:36
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Akay: "846 milyon pancar bedeli çiftçimize ödenecek"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 5 Mart’a kadar çiftçilere 846 milyon ödeneceğini söyleyerek, "Bu paranın Orta Anadolu faaliyet alanımız da piyasaya önemli bir canlılık katacağını düşünüyoruz" dedi.

Bünyesindeki 3 fabrika ile kendi tarihindeki tüm üretim rekorlarını kırarak büyük bir başarı elde eden Kayseri Şeker, bu kapsamda çiftçisine rekor oranda pancar bedeli ödemeye hazırlanıyor. 3 fabrikasında, geçen yıla oranla yüzde 18.7’lik bir artışla; 528 bin 491 ton şeker üreten Kayseri Şeker, 3 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında ödeyeceği 846 milyon liralık pancar bedelleri ile Kayseri ve bölge ekonomisine çok önemli bir hareketlilik sağlayacak.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı açıklamada, "3 Şubat itibari ile bir aylık süre içerisinde 5 Marta kadar, 846 milyon pancar bedeli çiftçimize ödenecek. Biz bu konuda son 5 yıl içerisinde hep aralığı son haftasında ödemiştik. Bu sene verimlilikten dolayı kampanya uzatınca, hem hesapların sağlıklı bir şekilde yapılması, hem de biraz da piyasa şartlarından şekerin satılmasında ki sorunlardan kaynaklanan sebeplerden dolayı böyle bir gecikme oldu. Bu gecikme bize göre bir gecikme yasal olarak ya da mevzuata göre bunun ödenmesi gereken tarih şubatın son haftasından nisanın son haftasındır. Zaten Türkiye’de 33 tane şeker fabrikası var, 14 tane şirket var. Kayseri Şekerden başka pancar ödemesi ile ilgili ne bir açıklama yapan var, ne de ödeme takvimi belirleyen var, ne de ödeyen var. Bunu ilk olarak Türkiye’de Kayseri Şeker gerçekleştirmiş oluyor. Gecikmeye rağmen yine ilk olarak biz gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tabi ki çiftçimizin alın teri, hakkı, kazancı, el emeği helalı hoş olsun. Ağız tadı ile harcamalarını Allah nasip etsin. Yeni sezona da ağız tadı ile yine başlamalarını nasip eylesin. Bu paranın Orta Anadolu faaliyet alanımız da piyasaya önemli bir canlılık katacağını düşünüyoruz. Bundan pek çok insanın faydalanacağını düşünüyoruz. Yani piyasada büyük bir hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Pandemi ortamında, ticarette bir takım düşüşün ve sıkıntıların olduğu bu ortamda ticarete bir canlılık katacağı inancındayız. Bunu da tabi ki kendi adımıza sevindirici bir durum olarak görüyoruz. Çiftçilerimiz inşallah bereketle bunu kullanırlar" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarına da devam ettiklerini kaydeden Akay, "Şubat ayı itibari ile temin edilen gübreler çiftçilerimize sevk edilmeye başlanacak. Çiftçilerimize toplamda 60 bin ton gübre sevk ediyoruz. Bunun bedeli 160 milyon gibi bir rakama tekamül ediyor. Bu da yine peşin olarak alınıyor ve çiftçilere sevk ediliyor. Bunun yanında yine tohumları sözleşmeyle birlikte kendilerine veriliyor. Böylece yeni kampanya dönemi de hazırlıklarıyla bir taraftan hızlı bir şekilde sürüyor. Allah ağız tadı ile tekrarını nasip etsin. Kayseri Şeker her sene bir önce ki seneden daha başarılı bir şekilde işini sürdürüyor. Biz Turhal Şeker Fabrikasını aldık ve 3 sezon başarılı bir şekilde yürüttük, işlettik. Bu kadar şeker üretilmesinde oranında katkısının olduğu ortada. Biz öncelikle mevcut çiftçilerimizin daha verimli bir şekilde üretimine nasıl katkı sağlarız onun hesabını yapıyoruz. Maalesef bu sene kurak geçen bir yıl yaşıyoruz. Aynı zamanda Türkiye su fakiri bir ülke. Onun içinde bu sulama sistemleri konusunda bizim 3-4 yıl öncesinde başlatmış olduğumuz çalışmaları bu sene daha fazla geliştireceğiz. Bir taraftan damlama sulamaya dönüşüyoruz. Özellikle şeker pancarı tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla buna ihtiyaç var. Geçtiğimiz kampanya döneminde verimlilik konusunda önemli gelişme sağlandı. Bunu kalıcı hale getirmek niyetindeyiz. Bunu daha fazla geliştirip Avrupa seviyesine getirmemiz lazım" şeklinde konuştu.
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