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Akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide çıkan anız yangınını itfaiye söndürdü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

KAYSERİ 13.07.2021, 14:12
Akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide çıkan anız yangınını itfaiye söndürdü
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında arazide bulunan ağaçlarda yanarken, alevler arazinin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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