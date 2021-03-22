AK Parti’de kongre heyecanı sürüyor

24 Mart Çarşamba Günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’ne dair açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu;

“AK Parti Kayseri İl Teşkilatı olarak milletimiz adına 7. Olağan Büyük Kongre heyecanını ve coşkusunu yaşamaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosu olarak işaret ettiği 7. Olağan Büyük Kongremiz; Güçlü ve Büyük Türkiye’nin İstiklal, istikbal ve ikbal rotasının çizileceği bir fikir otağıdır. 7. Büyük Kongremiz vatan ve bayrak âşıklarının buluşacağı bir ilim ocağıdır. AK parti Gücünü milletin bizatihi kendisinden almaktadır. Dünya siyasi tarihinde ve bugünde en kurumsal siyasi partidir. Milletin kendisi olan AK Parti’mizin sadece Türkiye’ye değil, dünyaya yön verecek vizyon kararlarının açıklanacağı bu tarihi anlarda; Kayseri teşkilatları olarak liderimizin yanında olmanın gururunu ve onurunu yaşayacağız.

19 yıllık iktidar sürecinde her zaman lider bir vizyonla hareket ettik. Vaat siyasetini, icraat siyasetine dönüştürdük. Bu anlamda, milletinin hizmetkârı AK Parti’mizin Kongre süreci; yeni Türkiye’nin işaret fişeği olacaktır. Yükselen Türkiye’mizin zirveye yürüyen yol haritası açıklanacaktır. Bu kongremiz İnandığı yolda yürüyenlerin, Vakit Türkiye Vakti diyenlerin, Türkiye ve Bayrak sevdasını şiar edinenlerin, Serden geçenlerin kongresidir. İnşallah, yürekli müjdelerle ve milli hedeflerle şehitlerimizin ruhu da şad olacaktır.

7. Olağan Kongremizin hayırla vesile olmasını diliyor, sözlerimi Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şu veciz dizeleri ile bitirmek istiyorum.

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;”

ifadelerini kullandı.