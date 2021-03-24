AK Parti’de Kayseri’den iki önemli görev

Ankara’da gerçekleştirilen 7. Olağan Büyük Kongresinde tek listeyle tekrar genel başkanlığına seçilen AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni teşkilatlanma içerisinde Kayseri’de iki isme iki önemli görev verdi.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre Ak Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki‘nin teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanması gerçekleştirilirken Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili görevi ise yine Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ a teslim edildi. Bilindiği üzere yapılan genel kurulda 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinin 45. sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ismi de yer alıyor.