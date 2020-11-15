AK Parti teşkilatı Ali Dağı’nda ağaç dikti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın geleneksel hale getirdiği Ali Dağı’na ağaç dikme etkinliğine bu hafta AK Parti teşkilatı katıldı.

Ali Dağı 360 yürüyüş yolunda gerçekleştirilen etkinlikte Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer ile diğer parti teşkilat mensupları çeşitli türlerden oluşan 100 ağacı toprakla buluşturdu.

Program öncesinde konuşan Başkan Yalçın, ağaç dikme etkinliğini geleneksel hale getirdiklerinin altını çizerek, “Her hafta bir grupla Ali Dağı’nda ağaçlandırma etkinliği yapıyoruz. Bugün 100 tane ağaç dikeceğiz. Bu kapsamda çınar, yabani kestane, akça ağaç ve akasya ağaçları dikeceğiz. Allah şimdiden hayırlarınızı kabul etsin” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yapılan organizasyondan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“Örnek oldunuz” diyen Çopuroğlu, “Sayın Mustafa Yalçın Başkanımızla birlikte burada inşallah güzel bir etkinliğe daha katılmış oluyoruz. Sizler örnek oldunuz, devamı gelsin inşallah.” diye konuştu.