AK Parti Milletvekili İsmail Tamer Hacılar Belediyesinde

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Milletvekili İsmail Tamer Hacılar’ın çehresinin değiştiğini belirterek, “Başkanımız burada güzel işlere imza atıyor, bizde AK Parti hükümeti olarak her zaman yanındayız” dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret eden İsmail Tamer’e AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Çevrim ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kentsel Dönüşüm çalışmaları, Millet Bahçesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı gibi çalışmalar hakkında bilgi veren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan göreve geldikleri günden bu güne 29 proje sözü verdiklerini, bunları tek tek yerine getirdiklerini belirterek, bu projeler haricinde de 10 farklı projeyi de hayata geçirdiklerini kaydetti. Başkan Özdoğan ayrıca ilçeye meslek yüksekokulu yapımı görüşmelerinin de sürdüğünü söyledi. Başkan Özdoğan, Erciyes yolu genişletme çalışmalarının bahar ayıyla birlikte hız kazanacağını da hatırlatarak yol çalışmasının tamamlanmasının ardından ilçenin daha da ivme kazanacağını sözlerine ekledi.

Milletvekili İsmail Tamer’de Hacılar’ın her geçen gün geliştiğini belirterek Başkan Özdoğan’a çalışmalarında başarılar diledi. Tamer AK Parti hükümeti olarak Hacılar’a gerekli yatırımların yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Hacılar hak ettiği hizmetleri almış durumda, almaya da devam ediyor. İnşallah çok daha güzelliklerle birlikte halka faydalı işler yapacağınıza eminim. Bahsettiğiniz 29 projeye 10 ayrı iş daha ekleyip ilçenin kalkınması adına yapılan işleri görüyoruz, buda herkese nasip olacak bir iş değil. Yapılan çalışmalar bizleri mutlu ediyor.”

İsmail Tamer, Hacılar’ın dünden bugüne çehresinin değiştiğini, Başkan Özdoğan ile birlikte Hacılar ilçesinde bir farklılık oluştuğunu da söyleyerek, başkanımız halka dokundu ve halkın istediği gibi çalışıyor, bizlerde buna şahidiz diyerek Başkan Özdoğan’a teşekkür etti.